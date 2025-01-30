Литейщик РУСАЛа получил спецприз на международном фестивале

Сотрудник Иркутского алюминиевого завода Иван Гирфанов вместе со своей командой создали ледяную скульптуру «Под защитой предков», которую отметили на фестивали «Мазаалай».

В Монголии прошёл Международный конкурс художников по льду, который посвятили гобийскому медведю — Мазаалаю, занесенному в Красную книгу Монголии.

Соревновались в создании художественных композиций 12 команд. Шелехов представили Алексей Тугаринов и Иван Гирфанов.

Иван Гирфанов уже 20 лет занимается ледовыми фигурами. За это время он успел завоевать сердца жителей Иркутской области, ведь его шедевры изо льда украшают Иркутск и Шелехов. Иван со своей командой начинали с оформления новогодних городков. А первую значимую победу металлург забрал в 2013 году на международном конкурсе «Волшебный лёд Сибири» в Красноярске.

У сотрудника ИркАЗа множество наград в области резки по льду. Каждый предновогодний месяц Иван со своими единомышленниками занимаются оформлением муниципальных городков Иркутской области. Каждый год заводчанин принимает участие в различных конкурсах по созданию ледовых скульптур.

В 2024 году Иван со своей командой в Иркутске занял 1 место в конкурсе «Счастье чистой воды». В прошлом году в Монголии получили спецприз в команде с Алексеем Тугариновым за скульптуру «Под защитой предков».

В этом году в январе в течение трёх дней шелеховские резчики создали композиционную работу «На крыльях любви», и за неё получили спецприз в Монголии.

— Ледяные скульптуры - редкий вид искусства. Это само по себе увлекательное занятие. Материал изо льда непредсказуемый, отражает и преломляет свет, что создает интересные световые эффекты. Никогда не знаешь конкретно, что получится в итоге. Ледовая скульптура недолговечна, она тает со временем, и это придаёт ей особую ценность, — Иван Гирфанов, литейщик цветных металлов ИркАЗа.