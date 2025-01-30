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«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 январского рейтинга дебетовых карт с  бесплатным обслуживанием, кешбэком и процентом на остаток, по версии портала Банкирос.ру.

Эксперты портала проанализировали такие параметры банковских предложений, размещенных на Банкирос.ру, как стоимость обслуживания карты, процент кешбэка и условия его начисления, наличие дохода на остаток и процент начисления по накопительному счету, срок изготовления карты и возможность доставки клиенту, и другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки (он начисляется в рамках программы лояльности Уралсиб Бонус) и высокий процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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