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Около 5 млн пользователей Почта Банка перейдут в ВТБ

В ходе интеграции Почта Банка до конца мая 2026 года в ВТБ перейдут все активные клиенты – 5 млн клиентов. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Уже в начале февраля услуги и сервисы ВТБ начнут появляться поэтапно во всех полноформатных отделениях Почта Банка. С мая по август 2025 года также поэтапно они будут доступны в 2,2 тыс. отделениях Почты России, а в конце года новому функционалу обучат более 20 тыс. сотрудников Почты России.

«В конце 2025 года интеграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса в середине 2026 года», – заявил Георгий Горшков.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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