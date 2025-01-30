Эксперт прогнозирует охлаждения рынка частного кредитования почти на треть

В 2025 году россияне оформят розничные кредиты примерно на 9,1 трлн рублей. Это будет почти на 30% ниже результата прошлого года, когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн рублей. Сильнее всего сократятся выдачи ипотеки и потребительских кредитов. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Охлаждение» рынка розничного кредитования ускоряется: по итогам 2024 года общерыночные продажи сократились на 21% к результату 2023 года, в 2025 году сокращение составит еще почти 30%.

Такая тенденция будет связана с сохраняющимися экстра-высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Банка России – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного документального подтверждения дохода при «чеке» более 1 млн рублей в автокредитовании. Кроме того, на кредитный рынок влияет изменение господдержки в сегменте ипотеки: уход от универсальной программы и сужение круга потенциальных заемщиков по IT- и «семейной» программам.

Значительно замедлятся в 2025 году и темпы прироста розничного кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырос на 13% – почти до 39,5 трлн рублей, то в 2025 году – не более чем на 5%, примерно до 41,4 трлн рублей.