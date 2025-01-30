Выразить благодарность за качественное обслуживание стало проще с безналичными чаевыми в более чем 58 заведениях Улан-Удэ

Предприниматели Улан-Удэ активно подключают сервис СберЧаевые. Культура чаевых набирает обороты: с мая 2024 года объём чаевых увеличился на 20%.

С момента появления сервиса жители Улан-Удэ оставили более 3 млн. рублей чаевых безналично. Примерно каждый пятый посетитель кафе оставляет чаевые: в среднем их размер достигает 10% или около 350 рублей.

Сервис СберЧаевые даёт пользователям возможность выразить благодарность сотрудникам сферы услуг, даже если у них нет наличных или банковской карты — достаточно смартфона.

Сервис СберЧаевые помогает бизнесу не только получать вознаграждения, но и контролировать полученные средства и мотивировать сотрудников на улучшение сервиса.

«Сервис” СберЧаевые” стал полезным инструментом для поддержки работников сферы услуг, давая клиентам возможность легко поблагодарить за качественное обслуживание. Рост популярности чаевых в Улан-Удэ демонстрирует, насколько важен этот жест благодарности. Мы наблюдаем значительное увеличение числа чаевых, что мотивирует нас постоянно улучшать наши решения. Удобство и прозрачность нашего сервиса способствуют укреплению доверия между клиентами и бизнесом», — Алексей Кузьмин, Управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

«Чаевые становятся дополнительным стимулом для сотрудников стремиться к лучшему обслуживанию. Официанты понимают, что от их усердия зависит размер заработка. Они внимательнее относятся к каждому гостю, запоминают постоянных клиентов и сохраняют высокий уровень сервиса даже в сложных ситуациях. Благодаря СберЧаевым оставить чаевые стало гораздо проще — достаточно отсканировать QR-код и отправить деньги на карту сотрудника», — Александр Яковлев, предприниматель владелец Sunrise coffee.

Оставить чаевые можно с помощью QR-кода на чеке или на стойке на столе. Для этого QR нужно отсканировать камерой смартфона, затем выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зелёную кнопку SberPay.