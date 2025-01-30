ИНК вошла в топ-50 рейтинга привлекательности работодателей по версии HeadHunter

Иркутская нефтяная компания (ИНК) вошла в топ-50 рейтинга привлекательности работодателей по итогам 2024 года по версии HeadHunter.

Компания заняла 45-е место и улучшила свои позиции на 19 пунктов по сравнению с 2023 годом. Тогда она вошла в топ-100 и получила 64-е место. Кроме того, по итогам текущего рейтинга ИНК стала лидером в топ-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» (в 2023 году – четвертое место). В этой отрасли ИНК – единственная компания Иркутской области.

Общий индекс вырос с 99,5 до 102,5. Он включает показатели лояльности сотрудников, эффективности и развитости HR-функции, число голосов соискателей, выбравших компанию в качестве желаемого места работы, средний балл на основе оценок от бывших сотрудников за последние два года.

– Для нас занять лидирующие позиции в рейтинге работодателей HeadHunter – это значит получить признание и поддержку от сотрудников, партнеров, студентов, соискателей и всех тех, кто имеет опыт взаимодействия с нашей компанией, включая бывших сотрудников. Это оценка всей нашей кадровой политики, в центре которой – программы заботы о сотрудниках, институты профессионального развития и наставничества, фокусы на безопасность и экологичность процессов. Мы стремимся слушать и реагировать конкретными действиями на запросы наших коллег, поддерживая атмосферу доверия и сотрудничества, — подчеркнула заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

Всего в финал рейтинга прошли 1729 организаций со всей России из 41 отрасли.

При оценке учитывались ключевые факторы, которые влияют на привлекательность компаний: развитость HR-функции в компании, опрос eNPS (индекс лояльности сотрудников), опрос соискателей. Впервые в рейтинге использовались данные с платформы Dream Job, чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Ужесточились требования к данным eNPS: они принимались только от авторизованных платформ и провайдеров, чтобы исключить возможность манипуляций с голосами.

Рейтинг работодателей HeadHunter проводится с 2010 года и является наиболее масштабным и авторитетным исследованием на рынке труда. Ежегодно в нем участвуют более 2000 компаний из разных отраслей численностью более 100 человек. Организаторы рейтинга – платформа hh.ru, крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента. База соискателей hh.ru содержит более 78 млн резюме.