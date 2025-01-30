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Усть-Илимск начинает работу над мастер-планом

В Усть-Илимске прошла стратегическая сессия, запустившая работу по созданию мастер-плана развития города. В течение двух дней активные местные жители, представители бизнеса, общественные объединения, а также местные и региональные органы власти собрались для обсуждения будущего города.

<p>Фото https://irkobl.ru/</p>

Фото https://irkobl.ru/

Усть-Илимск вошел в перечень двухсот опорных городов России, определенных Минстроем РФ по поручению Президента Владимира Путина, где улучшение качества жизни станет приоритетом к 2030 году.

Первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников подчеркнул, что мастер-план станет стратегическим документом, определяющим концепцию будущего развития территории, акцентирующим внимание на пространственных проблемах и путях их решения. Главная задача — вовлечь в процесс формирования мастер-плана как можно больше заинтересованных сторон, включая население, молодежь, бизнес и научное сообщество.

Ранее подобная сессия прошла в Усолье-Сибирском. Также идет работа над мастер-планом развития Усть-Кутского района в рамках соглашения между администрацией муниципалитета, Иркутской нефтяной компанией и ФАНУ «Восточный центр государственного планирования».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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