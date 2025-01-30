Более 60 домов и пять соцобъектов остались без воды в Иркутске из-за аварии

Коммунальная авария произошла в районе пересечения бульвара Рябикова и улицы Маршала Конева в Иркутске. Зафиксировано повреждение на сети водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Была проведена расчистка проезжей части. На месте работала бригада управления теплосетей для контроля состояния инженерных коммуникаций. ГАИ перекрыла движение транспорта, перенаправив основные потоки по альтернативному маршруту. Движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 7к и № 10 задержали, №№ 5 и 10к выполнялось по измененной схеме.

Из-за аварии от холодного водоснабжения отключили 61 многоквартирный дом и пять социально значимых объектов.