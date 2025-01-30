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Аквапарк строят в Братске: работы поднялись выше уровня котлована

Строительство аквапарка продолжается в Братске Иркутской области. На каком этапе работы в настоящее время, сообщается в тг-канале городской администрации.

«Продолжается возведение монолитных бетонных стен, стройка поднялась выше уровня котлована. Закрыта большая часть периметра стен подвала на уровне трех метров, выполнена их гидроизоляция и утепление», – говорится в сообщении.

Стартовала обвязка основных несущих колонн, запланирована обустройство цилиндрической опалубки, которая станет частью интерьера аквапарка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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