Аквапарк строят в Братске: работы поднялись выше уровня котлована

Строительство аквапарка продолжается в Братске Иркутской области. На каком этапе работы в настоящее время, сообщается в тг-канале городской администрации.

«Продолжается возведение монолитных бетонных стен, стройка поднялась выше уровня котлована. Закрыта большая часть периметра стен подвала на уровне трех метров, выполнена их гидроизоляция и утепление», – говорится в сообщении.

Стартовала обвязка основных несущих колонн, запланирована обустройство цилиндрической опалубки, которая станет частью интерьера аквапарка.