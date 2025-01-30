Новости

Прогнозы 2025
ВТБ: Высокая ключевая ставка будет держаться полгода
Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости
Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?
Все материалы сюжета

Почти 20 млн рублей направят в Иркутской области на создание приютов для животных

Почти 20 млн рублей в качестве грантов направят в Иркутской области в 2025 году на создание приютов для животных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Деньги можно потратить на приобретение модульных зданий, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов; транспорта для перевозки животных; обеспечение производственными помещениями вольеров для их содержания, ветеринарного блока, складов, ограждений; электрообеспечение; водоснабжение.

За время проведения конкурсов с 2021 по 2024 годы гранты получили 14 некоммерческих организаций (три из них повторно) на общую сумму 51,4 млн рублей.

В 2024 году в сравнении с 2023 годом количество отловленных животных в рамках муниципальных контрактов увеличилась на 1606 особей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Байкал в районе Листвянки покрылся льдом
Байкал сфотографировали со спутника: как выглядит лёд
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес