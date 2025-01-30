Почти 20 млн рублей направят в Иркутской области на создание приютов для животных

Почти 20 млн рублей в качестве грантов направят в Иркутской области в 2025 году на создание приютов для животных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Деньги можно потратить на приобретение модульных зданий, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов; транспорта для перевозки животных; обеспечение производственными помещениями вольеров для их содержания, ветеринарного блока, складов, ограждений; электрообеспечение; водоснабжение.

За время проведения конкурсов с 2021 по 2024 годы гранты получили 14 некоммерческих организаций (три из них повторно) на общую сумму 51,4 млн рублей.

В 2024 году в сравнении с 2023 годом количество отловленных животных в рамках муниципальных контрактов увеличилась на 1606 особей.