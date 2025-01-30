Автомобиль провалился под лед Байкала: все люди в салоне погибли

Транспорт, в салоне которого были люди, провалился под лед Байкала. Инцидент произошел в 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада в Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

По данным ведомства, мужчины 41 года и 65 лет отправились на рыбалку. Они выехали на машине на лед озера, который еще не является крепким, поскольку процесс формирования продолжается.

Пропажу рыбаков заметили знакомые, которые обратились в МЧС. Поисково-спасательный отряд выехал к месту и обнаружил полынью, на глубине 6 метров – пропавший автомобиль. В нем находились погибшие мужчины.

Трупы были подняты водолазами. На месте работали шесть человек и две единицы техники.