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Финансовый управляющий рассказал, сколько обойдется иркутянам банкротство «под ключ»

За 10 лет в России более 1 миллиона 200 тысяч физических лиц прошли через процедуру банкротства. Как воспользоваться такой возможностью, которую предоставляет действующее законодательство, и сколько стоит банкротство «под ключ», в интервью SIA.RU рассказал финансовый управляющий Игорь Льгов.

«10 лет назад минимальная цена за услугу банкротства «под ключ» вместе с расходами (в том числе и расходами на вознаграждение финансового управляющего) составляла 90 тысяч рублей, сегодня – 120 тысяч. Да, обычно стоимость процедуры несколько больше, чем минимум. Но надо понимать, что этот рынок ограничен финансовыми возможностями людей», – пояснил собеседник агентства.

Как правило, такими услугами пользуются люди, попавшие в сложную ситуацию. По словам эксперта, списать можно разные долги. Исключение составляют задолженность по алиментам и субсидиарная ответственность руководителей предприятий, учредителей компаний.

Подробности – в нашем интервью.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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