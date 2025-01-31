Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 8 685,0195 руб/1 г золота и 95,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 685,0195 руб.
- 1 грамм серебра - 95,9200 руб.
- 1 грамм платины - 2 987,1201 руб.
- 1 грамм палладия - 3 012,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3003 р. (0,15%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9100 р. (0,96%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,1700 р. (0,95%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,6500 р. (0,32%).