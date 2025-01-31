Трамп: США связались с Россией после авиакатастрофы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты связались с Россией по вопросу передачи останков погибших россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне. Однако он подчеркнул, что не обсуждал этот инцидент с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК.

«Нет, я не говорил [с Путиным]. Не об этом», — уточнил Трамп.

На вопрос о том, значат ли слова Трампа, что он все же общался с Путиным, но не по поводу крушения, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Нет, не значит».

В ночь на 30 января в Вашингтоне произошло столкновение самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку в аэропорту Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета Bombardier находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете — три человека. В самолете летели фигуристы и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Трамп сообщил, что выживших в катастрофе нет.

Президент США неоднократно заявлял о намерении встретиться с Путиным «как можно быстрее». Российский президент, говоря о возможности переговоров, отмечал, что «лучше встретиться» и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России». «Мы готовы», — утверждал Путин.

Ранее Трамп заявлял, что допускает новые санкции, если Россия не сядет за стол переговоров. Но Кремль отмечал, что Россия пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию конфликта на Украине. До инаугурации Трамп обещал завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность.