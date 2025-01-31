Золото на рекордных высотах: цены превысили $2800 за унцию. Что дальше?

Цены на золото достигли нового исторического максимума – фьючерсы на металл в США поднялись выше $2800 за тройскую унцию. Стремительный рост был вызван опасениями по поводу возможных новых торговых пошлин США против Мексики и Канады, которые могут быть введены в ближайшие выходные. Если угрозы президента Трампа реализуются, это может привести к росту инфляции в долларе, а золото будет рассматриваться как "тихая гавань".

Вместе с золотом в цене выросли и другие драгоценные металлы, такие как серебро, платина и палладий.

Напомним, что большинство аналитиков ожидали подъема цен на золото в 2025 году.

Аналитики «Финама» ранее прогнозировали долгосрочный спрос на золото, ожидая, что в I-II квартале 2025 года цена будет в пределах $2600-2800 за унцию, с возможным ростом до $3300.

Эксперты БКС Мир инвестиций прогнозировали, что темпы роста могут замедлиться в 2025 году, но тренд останется позитивным. Основные факторы — долговая ловушка ФРС и сезонные тенденции. Резервная система США испытывает давление, требующее снижения ставок, что может привести к росту цен на золото. Геополитическая нестабильность на Украине, обострение палестино-израильского конфликта и события в Южной Корее и Сирии также способствуют поддержке рынка золота. Аналитики БКС предсказывали возможную коррекцию в январе, но ожидали возобновления роста. «Область 2420–2449 интересна для наращивания длинных позиций, а при пробитии сопротивления 2726 безопасные цели — 2908–2946. При коррекции в зону 2420–2449 безопасные цели — 2948–3000, с возможным движением в область 3198–3340», – отмечали в своём обзоре эксперты БКС.

Bank of America (BofA) в начале декабря выпустил прогноз, предполагающий, что цены на золото в 2025 году продолжат движение к отметке $3 тыс. за унцию, хотя процесс может занять до полугода.