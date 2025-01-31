ЦБ ужесточает требования к квалифицированным инвесторам

Банк России объявил о повышении минимального порога активов для признания инвестора квалифицированным. Теперь сумма должна составлять не менее 12 миллионов рублей, вместо прежних 6 миллионов. А уже с 1 января 2026 года планка поднимется до 24 миллионов рублей. Эти меры направлены на снижение числа случаев, когда инвесторы получают статус квалифицированного без должного понимания рисков и особенностей сложных финансовых продуктов.

Регулятор подчеркивает, что данная инициатива является частью общей реформы, которая ставит своей целью повышение уровня осведомленности и ответственности среди участников рынка. По словам представителей ЦБ, цель изменений заключается в том, чтобы инвесторы принимали взвешенные решения, основываясь на своих знаниях и опыте.

При этом остальные три критерия для получения статуса квалифицированного инвестора остаются без изменений. Это включает совершение операций с активами на сумму от 6 миллионов рублей за год, наличие высшего экономического образования или квалификации специалиста финансового рынка, а также опыт работы в соответствующей области минимум два года. Для тех, кто уже имеет статус квалифицированного инвестора, никаких изменений не предвидится.

Опрос профессиональных участников рынка показал, что клиенты крупных инвестиционных компаний не проявили массового интереса к получению статуса квалифицированного инвестора перед ужесточением требований, включая увеличение имущественного ценза. В инвестиционной компании «Цифра брокер» сообщили, что не зафиксировали «существенного роста интереса со стороны клиентов». В «Солид Брокере» тоже не отметили «заметных изменений в числе заявок на получение статуса квалифицированного инвестора».