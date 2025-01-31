Россия справилась с дефицитом китайских юаней

Россия успешно преодолела дефицит юаней на внутреннем рынке, который возник из-за западных санкций, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надежные способы снизить курс юаня», — сказал экономист из Bloomberg Economics Алекс Исаков. Аналитик BCS Express Михаил Зельцер подтвердил, что проблемы с ликвидностью в юанях решены, а механизмы экспортных расчетов, нарушенные санкциями, восстановлены.

Проблемы с юаневой ликвидностью серьезно обострились в августе-сентябре прошлого года, когда ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY резко выросла, достигнув 212% годовых. Сейчас этот показатель ниже нуля, что указывает на профицит юаней.