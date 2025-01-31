Корпоративное кредитование замедляется: Банк России фиксирует спад в декабре 2024 года

Банк России представил информационно-аналитический обзор развития банковского сектора страны за декабрь 2024 года. Среди ключевых выводов отмечается заметное сокращение объемов кредитования.

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Корпоративный сектор

В декабре 2024 года портфель корпоративных кредитов российских банков уменьшился на 0,2%, составив 87,8 трлн рублей. Этот показатель демонстрирует значительное замедление темпов роста по сравнению с предыдущими годами: в 2024 году рост составил всего 17,9% против 20,7% в 2023 году. Основной причиной сокращения стал процесс погашения и реструктуризации старых валютных займов, объемы которых упали на 6,5%, что эквивалентно 0,9 трлн рублей в пересчете на национальную валюту.

Потребительское кредитование

Объем выданных потребительских кредитов также показал отрицательную динамику, сократившись на 1,9% до 14,1 трлн рублей. Годовой прирост составил лишь 11,2% по сравнению с 15,7% годом ранее.

Этот тренд обусловлен высокими процентными ставками и ужесточением условий выдачи кредитов банками в рамках проводимой Банком России макроэкономической политики.

Таким образом, данные указывают на общее охлаждение кредитной активности в конце 2024 года, особенно в сегменте корпоративного кредитования.