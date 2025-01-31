Седьмой сезон образовательного проекта «Академия ИНК» стартует 1 февраля

Новый сезон образовательного проекта «Академия ИНК» стартует 1 февраля для школьников 7-11 классов.

Торжественное открытие нового сезона состоится в 12:00 по адресу: Большой литейный проспект, 4. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте .

В новом сезоне по-прежнему будут доступны три основных трека: «Знания», где пройдут научные лекции и практические занятия, «Развитие», направленный на профориентационные занятия и «Карьера», который предусматривает взаимодействие с ИНК и совместные мероприятия с сотрудниками компании.

Школьники смогут бесплатно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии и информатике. Занятия будут доступны в очном и онлайн-форматах, что позволит участвовать учащимся из отдаленных территорий. Кроме того, в программе предусмотрены курсы по 3D моделированию, робототехнике, графическому дизайну, научные конференции и лекции.

Лучшие ученики по итогам сезона получат возможность пройти стажировку в ИНК, принять участие в ведущих проектах компании. Главный приз для одного из участников – день с генеральным директором ИНК. Также старшеклассникам будут начислены дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ИГУ и предоставлена скидка на обучение в колледже вуза.