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Седьмой сезон образовательного проекта «Академия ИНК» стартует 1 февраля

Новый сезон образовательного проекта «Академия ИНК» стартует 1 февраля для школьников 7-11 классов.

Торжественное открытие нового сезона состоится в 12:00 по адресу: Большой литейный проспект, 4. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

В новом сезоне по-прежнему будут доступны три основных трека: «Знания», где пройдут научные лекции и практические занятия, «Развитие», направленный на профориентационные занятия и «Карьера», который предусматривает взаимодействие с ИНК и совместные мероприятия с сотрудниками компании.

Школьники смогут бесплатно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии и информатике. Занятия будут доступны в очном и онлайн-форматах, что позволит участвовать учащимся из отдаленных территорий. Кроме того, в программе предусмотрены курсы по 3D моделированию, робототехнике, графическому дизайну, научные конференции и лекции.

Лучшие ученики по итогам сезона получат возможность пройти стажировку в ИНК, принять участие в ведущих проектах компании. Главный приз для одного из участников – день с генеральным директором ИНК. Также старшеклассникам будут начислены дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ИГУ и предоставлена скидка на обучение в колледже вуза.

Академия ИНК – образовательная программа, созданная Иркутской нефтяной компанией (ИНК) совместно с Иркутским государственным университетом (ИГУ) в 2022 г. За шесть сезонов в проекте приняли участие более 6 тысяч школьников. Седьмой сезон Академии ИНК продлится до декабря 2025 г., присоединиться к обучению можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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