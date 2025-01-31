Вклады физлиц бьют рекорды: прирост на 11,9 трлн рублей в 2024 году

Банк России 30 января выпустил информационно-аналитический отчет «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2024 года». В 2024 году средства, размещенные физическими лицами в банках, увеличились на 11,9 трлн рублей, что почти в полтора раза превысило показатели предыдущего года.

«Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 трлн руб. (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (+7,4 трлн руб.,+19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам», — следует из отчета.

Общий объем средств населения, хранящихся на счетах банков, достиг 57,5 трлн рублей.

По прогнозам аналитиков ВТБ, рынок сбережений в России в 2025 году преодолеет отметку в 60 трлн рублей уже по итогам первого полугодия, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. По оценкам ВТБ, в 2025 году рынок розничных сбережений вырастет на 11,6 трлн рублей – пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд.



Что касается средств юридических лиц, их объем в 2024 году увеличился на 11,9%, достигнув отметки в 61,3 трлн рублей, сообщает ЦБ. Однако темпы прироста оказались немного ниже показателей 2023 года, когда они составляли 14,7%. Основной приток средств обеспечивали компании-экспортёры и исполнители государственных контрактов. Важно отметить, что рост происходил преимущественно за счёт рублёвых остатков, тогда как валютные счета демонстрировали сокращение на 9%.