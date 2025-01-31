Объемы выдач льготной ипотеки в РФ сократились в три раза: главное к утру

К этому утру за прошедшую ночь стало известно, что цены на золото установили новый исторический рекорд, объемы выдач льготной ипотеки в России упали, ЦБ снизил официальный курс американского доллара и повысил курс евро, а в Иркутской области на Байкале случилась очередная трагедия. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Рекордно дорогое золото

Стоимость золота вновь побила исторический рекорд. Накануне было зафиксировано удорожание апрельских фьчерсов на золото на Чикагской товарной бирже на 2,13%, до $2853,2 за унцию. Предыдущий исторический максимум был замечн на торгах 30 октября 2024 года на уровне $2801,8 за унцию. Она из причин роста цен – ослабление доллара, что сделало драгметалл менее дорогим для держателей других валют.

Доллар падает

Центральный банк России установил официальные курсы на 31 января: доллара США – ₽98,0062, евро – ₽102,7782, юаня – ₽13,3729. Таким образом, доллар подешевел на 0,64 коп., юань – на 0,88 коп., а евро подорожало на 37,41 коп. Аналитики прогнозируют рост курса доллара в ближайшей перспективе до 100-105 рублей, при этом отмечая, что все в конечном счете будет зависеть от геополитической обстановки.

Сокращение выдач льготной ипотеки

Объемы выдач ипотечных кредитов по льготным программам с господдержкой в первые три недели января 2025 года на территории России сократились почти в 3 раза, до 44 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным экспертов, такая ситуация характерна для начала года. Что касается 2024-го, то в целом была замечена тенденция к сокращению выдач льготных ипотечных кредитов – примерно на четверть.

Лед Байкала все еще опасный

Байкал стал покрываться льдом на фоне низких температур, которые установились в Иркутской области и Республике Бурятия. Большая часть водоема замерзла, однако лед еще некрепкий, потому выход и выезд на него является опасным. Свидетельство тому – очередная трагедия. Двое рыбаков накануне выехали на поверхность на машине и уже в 70 метрах от берега ушли под воду: оба погибли. Трупы на поверхность достали водолазы.

Первый аквапарк

В Приангарье на территории Братска строят первый в регионе аквапарк. В администрации населенного пункта уточнили, что работы не останавливаются в мороз, и в настоящее время фиксируется прогресс: стройка поднялась выше уровня котлована. Закрыта большая часть периметра стен подвала на уровне трех метров, выполнена их гидроизоляция и утепление.