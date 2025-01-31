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"Яндекс Такси" вводит автоматическое удержание налогов для самозанятых

"Яндекс Такси" введет обязательное удержание налогов для самозанятых водителей.

С 1 февраля платформа начнет автоматически рассчитывать и удерживать налоги на профессиональный доход (НПД) после каждой поездки. Эта функция станет обязательной для всех водителей, работающих с сервисом, сообщают "Ведомости".

Компания уже уведомила об изменениях самозанятых пользователей платформы. После завершения поездки "Яндекс Такси" самостоятельно удержит необходимую сумму налога и перечислит ее в налоговые органы.

Представитель компании подчеркнул, что нововведение поможет полностью автоматизировать и упростить процесс выплаты НПД для самозанятых партнеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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