"Яндекс Такси" вводит автоматическое удержание налогов для самозанятых

"Яндекс Такси" введет обязательное удержание налогов для самозанятых водителей.

С 1 февраля платформа начнет автоматически рассчитывать и удерживать налоги на профессиональный доход (НПД) после каждой поездки. Эта функция станет обязательной для всех водителей, работающих с сервисом, сообщают "Ведомости".

Компания уже уведомила об изменениях самозанятых пользователей платформы. После завершения поездки "Яндекс Такси" самостоятельно удержит необходимую сумму налога и перечислит ее в налоговые органы.

Представитель компании подчеркнул, что нововведение поможет полностью автоматизировать и упростить процесс выплаты НПД для самозанятых партнеров.