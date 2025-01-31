Онлайн-продажи товаров повседневного спроса в России взлетели на 44% в 2024 году

Рынок онлайн-продаж продуктов питания и товаров первой необходимости (e-grocery) в 2024 году продемонстрировал значительный рост, сообщают "Ведомости".

Общий объем продаж впервые преодолел отметку в 1 трлн рублей, увеличившись на 44% по сравнению с предыдущим годом — с 824 млрд до 1,2 трлн рублей.

Количество заказов также выросло на 33%, достигнув 788 млн, сообщает представитель аналитической компании Data Insight.

Генеральный директор аналитической компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров подтверждает эти тенденции. По его оценкам, совокупный объем онлайн-продаж продовольственных товаров (включая продажи на маркетплейсах, но исключая продажу алкоголя с моделью покупки онлайн с последующим самовывозом) в 2024 году увеличился на 40% — с 918 млрд рублей в 2023 году до почти 1,3 трлн рублей.

Эксперты предупреждают, что рынок e-grocery приближается к стадии насыщения, и игрокам необходимо переориентироваться с количественного роста на качественное развитие.