Как изменился объем наличных в 2024 году

За прошлый год объем наличных денег в обращении увеличился на 1,2%, достигнув 18,7 трлн рублей к 1 января 2025 года. Это минимальный прирост за последние девять лет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Банка России. Предыдущий минимальный прирост был зафиксирован в 2016 году, когда объем наличных увеличился на 270,9 млрд рублей (+3%).

В 2024 году спрос на наличные оставался стабильным с небольшими сезонными колебаниями. В первом квартале произошло снижение из-за возврата наличных в банки на фоне высоких ставок по вкладам, когда средняя максимальная ставка в топ-10 банков составляла 14,7–14,88%, а ключевая — 16%. В апреле и декабре наблюдались традиционные предпраздничные всплески спроса на наличные, увеличившие объем в обращении на 192,2 млрд и 633,2 млрд рублей соответственно.

Ранее ЦБ прогнозировал, что объем наличных может колебаться в пределах 200 млрд рублей. В 2025-2027 годах ожидается постепенное увеличение объема наличных в соответствии с динамикой номинального ВВП, но рост будет ограничен расширением безналичных расчетов.

Резкий рост объема наличных произошел в 2020 году во время пандемии, когда показатель увеличился на 2,8 трлн рублей (+26,4%). Следующий скачок был в 2022 году из-за российской спецоперации, когда объем наличных достиг рекордных 15,8 трлн рублей. За 2023 год объем увеличился на 2,04 трлн рублей (+12,4%) до 18,43 трлн рублей.