Имущество на 1,2 млрд руб. арестовали у Ленского речного пароходства из-за аварии с танкерами

В Иркутской области арестовано имущество ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Организация признана гражданским ответчиком по уголовному делу, связанному с аварией с танкерами, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Также предъявлено обвинение механику танкера, который нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба. Кроме того, транспортировка химических веществ производилась с нарушением установленных правил, повлекшим загрязнение окружающей среды.

Напомним, по версии следствия, в июне 2023 года идущий по реке Лене танкер навалился на другой, стоящий на рейде, в результате чего в акваторию попало топливо объемом почти 80 тонн. Вследствие этого произошло загрязнение окружающей среды – ущерб оценили в сумму, превышающую 1,2 млрд рублей.