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Рекордно низкая вакансия зафиксирована на рынке офисной недвижимости. Что это значит?

По итогу 2024 г. на рынке офисной недвижимости Москвы наблюдается крайне низкий уровень вакансии – 5,5%, что является рекордным показателем за последний 16 лет.

Среди основных причин: острый дефицит предложения, высокий спрос на качественные площади и скорость поглощения строящихся офисов, намного превышающая их темпы ввода. Все это привело к тому, что компании, которые ранее предпочитали арендовать офисные площади на стадии строительства, теперь все чаще рассматривают приобретение в собственность. По прогнозу Nikoliers, в перспективе нескольких лет динамика вакансии на столичном рынке будет планомерно снижаться и достигнет критически низкого значения 3,9% к 2027 г.
 
Виктория Гусева, директор по аренде департамента офисной недвижимости Nikoliers:

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«Несмотря на удовлетворительную строительную активность, на офисном рынке столичной недвижимости наблюдается повышенный спрос со стороны российского бизнеса и госструктур, поэтому дефицит предложения в ближайшие три года будет усиливаться, что может привести к планомерному снижению уровня вакансии: до 3,9% к 2027 году. С рынка быстро уходят наиболее качественные предложения. В условиях ограниченного предложения в аренду, особенно крупных объемов, мы видим усиление тренда покупки офисов в собственность: компании, которые ранее предпочитали арендовать офисные помещения, сменили вектор и все чаще рассматривают приобретение. Эта тенденция началась еще в 2022 г., однако сейчас интерес бизнеса к такому формату усиливается. Например, в 2024 г. объем сделок покупки практически сравнялся с объемом сделок аренды, что произошло впервые за всю историю наблюдения за рынком. По нашим прогнозам, в текущем году ключевыми игроками в структуре спроса будут крупные корпорации: государственные и окологосударственные организации. В условиях ограниченного предложения и общего роста ставок по рынку увеличение стоимости аренды при продлении достигает 25-35%. В ближайшие три года арендаторы столкнутся с ситуацией рассмотрения вариантов с длительными сроками ожидания — более года до переезда, а также с опцией «под расселение» по ставкам выше рынка либо им придется смещать фокус на приобретение площадей в собственность».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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