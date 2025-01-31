Новости

Прогнозы 2025
ВТБ: Высокая ключевая ставка будет держаться полгода
Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости
Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?
Все материалы сюжета

Братчанин купил за 2 млн рублей несуществующие ценные бумаги

40-летний житель города Братска Иркутской области стал жертвой мошенника. Он убедил мужчину в том, что является брокером и может помочь обогатиться на ценных бумагах, следует из данных пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, сибиряку позвонил злоумышленник и предложил установить на смартфон специальное приложение, а также перевести деньги на якобы «брокерский счет». Братчанин доверился и в течение четыре дней перечислял средства. Для увеличения несуществующей прибыли аферисты уговорили жителя Братска оформить кредиты.

При попытке вывести заработанные проценты с «торговой платформы» мошенник попросил найти «бенефециаров» и оплатить комиссию. Но выполнить условия аферистов у жертвы не получилось – онлайн-счет оказался заблокирован, а деньги похищены.

Всего сибиряк потерял почти 2 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Байкал в районе Листвянки покрылся льдом
Байкал сфотографировали со спутника: как выглядит лёд
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес