Братчанин купил за 2 млн рублей несуществующие ценные бумаги

40-летний житель города Братска Иркутской области стал жертвой мошенника. Он убедил мужчину в том, что является брокером и может помочь обогатиться на ценных бумагах, следует из данных пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, сибиряку позвонил злоумышленник и предложил установить на смартфон специальное приложение, а также перевести деньги на якобы «брокерский счет». Братчанин доверился и в течение четыре дней перечислял средства. Для увеличения несуществующей прибыли аферисты уговорили жителя Братска оформить кредиты.

При попытке вывести заработанные проценты с «торговой платформы» мошенник попросил найти «бенефециаров» и оплатить комиссию. Но выполнить условия аферистов у жертвы не получилось – онлайн-счет оказался заблокирован, а деньги похищены.

Всего сибиряк потерял почти 2 млн рублей.