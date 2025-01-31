Поселок Хужир получит 110 млн рублей на ремонт дорог в 2025 году

В следующем году в рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области» из регионального бюджета будет выделено свыше 2,1 млрд рублей на ремонт местных дорог.

Работы запланированы в 44 муниципальных образованиях региона, включая населенные пункты с численностью жителей более шести тысяч человек, а также туристические зоны, такие как поселки Листвянка, Хужир и Большое Голоустное.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул важность этой программы, отметив, что она помогает поддерживать муниципальные дороги там, где местные бюджеты испытывают недостаток средств. Программа успешно функционирует с 2023 года, и в прошлом году благодаря ей удалось отремонтировать 72 км дорог, важных для социальной инфраструктуры и с высокой транспортной нагрузкой.

Самую значительную сумму в 2025 году получит поселок Хужир — 110 млн рублей. Еще 100 млн рублей направят в Усть-Илимск, а по 80 млн рублей выделят городам Железногорск-Илимский, Вихоревка Братского района и Марково Иркутского района.