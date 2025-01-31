Налоговая реформа, туристический сбор и завершение «Дальневосточного гектара». Какие законы вступили в силу в январе?

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

1 января

Федеральный бюджет на 2025–2027 годы

Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в 2025 году составляет 40,296 трлн рублей, расходов — 41,469 трлн. На социальную политику в 2025 году предусмотрено 6,9 трлн рублей, всего за три года — 21,3 трлн.

Повышение МРОТ и пенсий

МРОТ составит 22 440 рублей. Увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Эта надбавка подлежит ежегодной индексации в порядке, предусмотренном для социальной пенсии.

«Поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей», — подчеркивал Вячеслав Володин.

Индексация пенсий работающим пенсионерам

С 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу. Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал, что решение принимается в непростое время для поддержки людей. По его словам, закон об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 млн человек.

«Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш Президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение», — заявил Вячеслав Володин.

Председатель ГД подчеркнул, что экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены.

Создание единой системы ОСАГО России и Беларуси

Создается система заключения и признания договоров ОСАГО на территории Союзного государства России и Беларуси. Договор страхования в рамках международных систем можно составлять в виде электронного документа в дополнение к договору ОСАГО. Закон позволит защитить права и имущественные интересы участников ДТП.

Классификация средств размещения туристов

Средства размещения туристов, а также горнолыжные трассы и пляжи будут классифицировать. Некоторые средства размещения (например, социальные и реабилитационные учреждения, паломнические центры) станут исключениями и смогут пройти классификацию добровольно. Изменения направлены на то, чтобы туристы получили более качественные услуги и в России успешно развивался туризм.

Содействие занятости

Определены основные направления госполитики в сфере занятости населения. Зарегистрироваться в качестве безработного можно будет не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Право на пособие по безработице сохранится, если появилась подработка на срок не более пяти рабочих дней. Для успешного трудоустройства безработных соискателей будут составлять индивидуальные планы.

По мнению председателя ГД Вячеслава Володина, «действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно».

Совершенствование налоговой системы

Вступают в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Налог на прибыль организаций повысится с 20 до 25%.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что «все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, — семей с детьми, пенсионеров, ветеранов».

«Это дополнительные средства для финансирования новых нацпроектов, выполнения поручений Президента. Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий», — добавил Вячеслав Володин.

Возможность установления туристического налога

Вместо курортного сбора появится туристический налог. Муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не будет взиматься с некоторых категорий граждан, в том числе с участников СВО.

Ограничение числа сим-карт для мигрантов

Иностранным гражданам можно будет иметь не более 10 сим-карт. Оформить их они смогут только при очном посещении офиса оператора связи, пройдя идентификацию по биометрии.

Сокращение срока временного пребывания мигрантов в России

Срок временного пребывания в России иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, составит до 90 суток суммарно в течение календарного года (ранее — до 180 дней). В случае нарушения сроков пребывания въезд в РФ не разрешается в течение трех лет.

Ограничения для незарегистрированных блогов

Для не зарегистрированных в реестре Роскомнадзора блогов и каналов, у которых более 10 тысяч подписчиков, установят ограничения на размещение рекламы, репост другими каналами их сообщений, распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Защита интересов клиентов НПФ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими. Конфликт интересов может возникнуть, например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. Закон направлен на усиление защиты прав и законных интересов клиентов НПФ.

Взаимодействие со страховщиком онлайн

В рамках страхования ОСАГО потерпевшие смогут обмениваться документами или информацией со страховщиками через их сайт, мобильное приложение или портал «Госуслуги». При этом возможность передать документы страховщику в бумажном виде сохраняется.

Защита прав детей при покупке жилья с использованием маткапитала

Для получения разрешения на использование средств маткапитала на покупку жилья необходимо будет предоставить заключение о том, что оно является пригодным для проживания. Речь идет о приобретении жилого дома или его части, в том числе дома блокированной застройки.

Обращение в органы власти онлайн

Появится возможность направлять электронные обращения через сайт «Госуслуги» во все государственные и муниципальные органы власти.

Предоставление труда персонала другим работодателям

Условия охраны труда специалистов, которых временно направляют к другим работодателям по договору о предоставлении труда (речь идет, например, об аутсорсинге), должны быть не хуже, чем у других сотрудников принимающей стороны с теми же функциями и квалификацией.

Изменение госпошлин

Изменится госпошлина для физлиц за регистрацию сделок с недвижимостью: ее размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Госпошлины за смену фамилии, имени или отчества, расторжение брака составят пять тысяч рублей. Увеличится размер пошлин в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности.

Изменение порядка легализации документов

Российские документы можно будет легализовывать не только в центральном аппарате, но и в территориальных органах МИДа. Они смогут легализовывать иностранные документы, составленные иностранными консульствами. Легализация документов консульствами и посольствами в электронной форме не предусмотрена. Снят запрет на вывоз и пересылку за границу трудовых книжек, военных билетов, удостоверений личности.

Новый порядок перерасчета налогов

Появится единая форма заявления о перерасчете имущественного, транспортного и земельного налогов. Его можно будет направить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, через МФЦ, по почте или при личном посещении инспекции. Порядок распространяется на правоотношения, связанные с перерасчетом налога за налоговые периоды начиная с 2022 года.

Ставка НДФЛ для утративших резидентство дистанционных работников

Доходы от российских источников, которые получены нерезидентами РФ при дистанционной работе за границей, отнесены к доходам от источников в России. Для них установлена ставка 13%. Если доход с начала года превышает сумму 5 млн рублей, ставка повышается до 15%.

Операции с цифровым рублем

Начнут действовать меры по противодействию совершению операций с цифровыми рублями, соответствующих признакам перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Кроме того, за счет цифровых рублей сможет производиться взыскание на имущество должника по исполнительным документам. Сведения о счете цифрового рубля необходимо будет указывать в заявлении должника о банкротстве.

Изменения, касающиеся долгосрочных сбережений

Финансовый уполномоченный также будет рассматривать обращения о договорах долгосрочных сбережений. С его помощью возможно досудебное урегулирование споров в этой сфере.

Долевое страхование жизни

Вводится новый вид страхования — долевое страхование жизни. Оно включает предоставление страховой защиты, а также возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи для получения инвестиционного дохода.

Снижение отчетной нагрузки для малого бизнеса

Для субъектов малого предпринимательства упрощается сбор первичной статистической отчетности. Запрещается сбор у них иной отчетности, кроме сведений, входящих в состав административных данных, и тех, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами. Урегулирован порядок ведения ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Национальный режим в закупках

В госзакупках и закупках отдельных видов юрлиц введут единые правила применения национального режима. Правительство сможет устанавливать исключения в виде запрета или ограничений закупок иностранных товаров или преимуществ для отечественных.

Совершенствование программы «Дальневосточный гектар»

Заявление о предоставлении участка в безвозмездное пользование в рамках программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар» возвращается, если ранее подана заявка о предоставлении другого участка, на которую не поступил отказ или ее рассмотрение не приостановили. Срок рассмотрения заявления приостанавливается, если есть заявка от другого лица, решение по которой не принято. Кроме того, урегулированы вопросы передачи полномочий по предоставлению земельных участков, переводимых из земель лесного фонда.

Право на земельную долю

Лицо, чья земельная доля признана невостребованной, утратит право собственности на нее, а орган местного самоуправления приобретет право муниципальной собственности на такую долю.

Проведение кадастровых работ

Роскадастр сможет выполнять комплексные кадастровые работы (ККР) за счет средств федерального бюджета, а также бюджетов городов федерального значения и городских округов. Это позволит избежать случаев заключения государственных и муниципальных контрактов на выполнение ККР по некорректным и заниженным ценам.

Оформление участков онлайн

Упрощается процедура оказания государственных и муниципальных услуг в сфере земельных отношений. Подготовить необходимые документы (например, схему расположения земельного участка) можно онлайн с помощью сервиса «Земля просто».

5 января

Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций

Закон направлен на совершенствование порядка установления и реализации экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Сокращаются сроки рассмотрения инициативного предложения об установлении ЭПР, расширяется перечень положений, которые подлежат включению в его программу, предусматривается возможность продлить срок его действия до трех лет. Правительство РФ обязано представлять Федеральному Собранию ежегодный доклад о деятельности, осуществляемой в рамках реализации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

13 января

Оформление дарения недвижимости

Договор дарения недвижимости необходимо будет заверять у нотариусов. Механизм направлен на защиту участников сделок с недвижимым имуществом и поможет избежать заблуждений дарителя относительно характера сделки.