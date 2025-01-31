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Сеть незаконных казино накрыли в Иркутске

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности. Правоохранители накрыли сеть незаконных казино, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с октября 2024 года по январь 2025 года группа лиц организовала незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием специализированного оборудования в трех помещениях, расположенных по разным адресам города Иркутска.

При проведении обысков обнаружены и изъяты 117 игровых автоматов, 30 компьютеров для проведения азартных игр, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги, документация и дорогостоящие транспортные средства.

В настоящее время следователями проводятся все необходимые следственные действия, по делу допрошены три подозреваемых и два свидетеля.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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