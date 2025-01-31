Новости

Прогнозы 2025
ВТБ: Высокая ключевая ставка будет держаться полгода
Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости
Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?
Все материалы сюжета

Запчасти для иностранных автомобилей подорожали в России на 20–50%

Это в разы быстрее средней инфляции в 9,5%. Об этом пишет газета «Известия».

На одном из крупнейших маркетплейсов цена оригинальных деталей для иномарок увеличилась в среднем на 50–80%, рассказали в аналитической компании JVO. Там добавили: на неоригинальные аналоги из Турции, Китая и Кореи цены выросли меньше – «всего» на 25–45%.

Больше всего подорожали электронные компоненты, такие как датчики, камеры, блоки управления, – некоторые почти вдвое. Второе место занимают элементы трансмиссии и двигателя (турбины, сцепление, топливные насосы) – на них цена выросла в среднем в полтора раза. Колодки и диски на третьем месте – их стоимость повысилась на 30–55%, добавили в JVO.

Читайте также:

Toyota Motor осталась мировым лидером по продажам автомобилей
31 января 2025
Банки значительно увеличили одобренные суммы по автокредитам
31 января 2025

Самые ходовые запчасти, так называемые расходники, за прошлый год подорожали в среднем на 15–20%, сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, хуже всего ситуация оказалась по группе деталей для тормозной системы, пневмосистемы, рулевого управления и сцепления. Кроме того, традиционно более высокая динамика цен – среди редких комплектующих под заказ, отметил он.

Ранее стало известно, что доля водителей такси, использующих машины в лизинге, за год выросла до 15% с 10% в прошлом году, подсчитали в «ГТК-Холдинге» на основе опроса специалистов. Аналитики поясняют, что показатель скорректировался за счет сокращения с 80% до 75% доли водителей, арендующих транспорт у таксопарков. У 10% машина находится в собственности, за год это значение не поменялось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (773)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Байкал в районе Листвянки покрылся льдом
Байкал сфотографировали со спутника: как выглядит лёд
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес