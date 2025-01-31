Запчасти для иностранных автомобилей подорожали в России на 20–50%

Это в разы быстрее средней инфляции в 9,5%. Об этом пишет газета «Известия».

На одном из крупнейших маркетплейсов цена оригинальных деталей для иномарок увеличилась в среднем на 50–80%, рассказали в аналитической компании JVO. Там добавили: на неоригинальные аналоги из Турции, Китая и Кореи цены выросли меньше – «всего» на 25–45%.

Больше всего подорожали электронные компоненты, такие как датчики, камеры, блоки управления, – некоторые почти вдвое. Второе место занимают элементы трансмиссии и двигателя (турбины, сцепление, топливные насосы) – на них цена выросла в среднем в полтора раза. Колодки и диски на третьем месте – их стоимость повысилась на 30–55%, добавили в JVO.

Самые ходовые запчасти, так называемые расходники, за прошлый год подорожали в среднем на 15–20%, сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, хуже всего ситуация оказалась по группе деталей для тормозной системы, пневмосистемы, рулевого управления и сцепления. Кроме того, традиционно более высокая динамика цен – среди редких комплектующих под заказ, отметил он.

Ранее стало известно, что доля водителей такси, использующих машины в лизинге, за год выросла до 15% с 10% в прошлом году, подсчитали в «ГТК-Холдинге» на основе опроса специалистов. Аналитики поясняют, что показатель скорректировался за счет сокращения с 80% до 75% доли водителей, арендующих транспорт у таксопарков. У 10% машина находится в собственности, за год это значение не поменялось.