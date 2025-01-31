Игорь Кобзев и Рушан Сахбиев обсудили направления совместной работы в 2025 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители Сбербанка провели рабочую встречу. Обсудили основные направления совместной работы по развитию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Стороны выстраивают работу, в том числе, в рамках действующего соглашения между Правительством и банком. Так, на постоянной основе Правительство региона и Сбербанк сотрудничают при внедрении и развитии в регионе новых цифровых технологий. На базе ИРНИТУ организован центр искусственного интеллекта.

– Сбербанк – надёжный партнёр Иркутской области. На 2025 год запланировано много совместных инициатив в сферах образования, здравоохранения и благоустройства городов, а также поддержка отдалённых территорий. Мы обсудили несколько проектов, рассчитываем запустить новые образовательные программы – от среднего специального до высшего образования, будем помогать готовить рабочие кадры, разрабатывать технологии искусственного интеллекта. Также будем работать над развитием первичной медико-санитарной помощи и внедрением высоких медицинских технологий," – поделился Рушан Сахбиев.

– Сбербанк играет ключевую роль в поддержке и развитии бизнеса, повышении экономического потенциала региона и улучшении качества и уровня жизни населения Иркутской области. Между Правительством Иркутской области и Сбербанком выстроены партнерские отношения, реализуются совместные проекты, которые уже принесли значительные результаты, – открыл совещание Игорь Кобзев.

Итоги работы банка в 2024 году главе региона представили Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев и управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина. В 2024 году в регионе банком профинансировано 17 проектов строительства жилой недвижимости на сумму 21 млрд рублей, благодаря этому будет возведено 285 тысяч квадратных метров площади.

Большое направление работы – поддержка малого и микробизнеса, в 2024 году предпринимателям было выдано кредитов на 18,5 млрд рублей. Важным инструментом поддержки предпринимателей стало проведение бизнес-форумов в северных территориях региона: в 2024 году специалисты Сбербанка совместно с Центром «Мой бизнес» и при поддержке Правительства региона провели три форума в Усть-Куте, Усть-Илимске и Тайшете, мероприятия собрали более 300 участников.

В рамках работы по повышению финансовой грамотности населения за год было проведено 182 мероприятия, их участниками стали 7,5 тысячи человек, в их числе более 1,5 тысячи школьников, студенты, взрослое население, также пенсионеры и дошкольники.

Значимый пласт работы посвящен взаимодействию с представителями старшего поколения в рамках проекта «Серебряный клуб». Эту работу банк ведет совместно с партнерами: Библиотекой им. Молчанова-Сибирского, Социальным фондом России по Иркутской области, Штабом общественной поддержки «Единой России» в Иркутской области. За 2024 год проведено 394 мероприятия, в которых приняли участие более тысячи человек.