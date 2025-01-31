Более 2 000 студентов из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии поступили в вузы в 2024 году с помощью образовательных кредитов

В 2024 году 2 175 молодых людей поступили в учебные заведения с помощью образовательных кредитов, которые они оформили в Байкальском банке. Это на 61% больше, чем за 2023 год. Всего студенты получили средства на оплату обучения на общую сумму 357 млн рублей.

Лидером традиционно стала Иркутская область, на которую приходится половина выданных образовательных кредитов на территории Байкальского региона. На второй позиции — Республика Бурятия: за 2024 год оформлено 445 кредитных договора или 20% от общего объема региона, и равный спрос (порядка 320 кредитов) — в Забайкальском крае и Якутии (Саха).

«Образовательные кредиты удобны тем, что позволяют получать образование сейчас, а погашать задолженность уже после окончания учебы и трудоустройства. Молодые люди могут учиться в выбранном вузе или сузе довольно комфортно, так как условия кредита предполагают годовую ставку в размере 3%. Причем, в первые годы студент оплачивает только часть процентов, оставшаяся часть субсидируется государством», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Первое образование, которое я получила — это филология и иностранные языки, по профессии я преподаватель, переводчик. Сейчас подрабатываю репетитором, но не хочу делать это своей основной работой. Поэтому после окончания университета решила развиваться больше в творчестве. Меня привлек курс от Skillbox «Коммерческая иллюстрация». На обучение я взяла кредит на образование в Сбере, и уже его погасила. Планирую продолжать учиться дальше, но уже более узконаправлено. Ищу сейчас что-то подходящее мне, связанное с геймдев (создание игр) и концепт-артом (разработка визуальных идей для представления будущего продукта). И это будут онлайн-курсы на одной из образовательных платформ, на которые тоже я планирую взять кредит», — Анастасия Горбань, художник.

Сейчас возможно подать заявку на получение кредита не только в отделении Сбера, но и в учебном заведении. А на сайте банка появилась возможность оставить заявку на консультацию с последующим обратным звонком. При этом образовательный кредит можно оформить для учебы в любом вузе страны, имеющем лицензию.

Общая ставка по кредиту составляет 18,54%, однако клиент платит только 3%, а остальное субсидирует государство. Эти условия сохраняются на весь срок учебы и в течение следующих девяти месяцев после окончания. Оставшуюся задолженность можно погашать в течение следующих пятнадцати лет