Каждый четвертый иркутянин предпочитает агрессивный стиль вождения

Опрос автомобильного сайта Дром показал, что 27% автомобилистов Иркутской области отдают предпочтение агрессивному стилю езды, заняв четвёртое место среди регионов Сибири.

Этот результат заметно отличается от данных тринадцатилетней давности, когда за агрессивную манеру вождения проголосовали почти 40% респондентов.

Кузбасс лидирует по числу любителей быстрой езды – там 30% водителей заявили о своём предпочтении к агрессивной манере управления автомобилем. Второе место заняла Омская область (29%), а на третьем месте оказались новосибирцы (28%). Пятое место досталось Хакасии, где 26% автомобилистов тоже не прочь «погонять». Спокойная и медленная езда оказалась популярнее в Томской области и Красноярском крае, где её предпочли 74% участников опроса.

Интересно отметить, что в целом по стране агрессивным стилем вождения пользуются 27% российских водителей. При этом многие участники подчеркнули, что их поведение на дороге сильно зависит от внешних факторов, таких как дорожные условия и особенности самого автомобиля. Были автолюбители, кто в комментариях с юмором подходил к ответам и писал «Как понять ты спокойно стоишь в пробке, или агрессивно стоишь?». Также водители отмечали, что «агрессивные только успевают в магазин колесный бегать. Летом асфальт такой, что все агрессивные до первой ямы. А зимой снег чистить забывают, так что куда ты со своей агрессией из колеи денешься. В общем ездим спокойно, но в душе капец какие агрессивные на состояние дорог, стоимость бензина и транспортного налога».