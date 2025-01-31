​​​​​​​Совместные планы обсудили БГУ и Сбербанк

Перспективы совместных проектов обсудили сегодня на встрече исполняющий обязанности ректора Байкальского госуниверситета, д.ю.н., профессор Олег Грибунов, управляющая Иркутским отделением Сбера Юлия Кальвина и начальник управления прямых продаж банка Евгения Осипова.

Представители Сбера предложили организовать для студентов фасилитационные сессии, во время которых, применяя особые методы управления и практикуемые техники, участники смогут максимально задействовать свои ресурсы и развить творческое мышление. «Такие мероприятия возможны в рамках программы «Сбербанк – банк для молодежи», – отметила управляющая.

Также Юлия Кальвина озвучила планы по использованию возможности нейросетей GigaChat и Kandinsky для студентов, где можно оперативно получить ответы на вопросы, в том числе касающиеся образовательных процессов, также эти нейросети помогают создавать изображения, тексты и музыку.

Евгения Осипова рассказала об оптимизации образовательных кредитов не только для вновь поступающих, но и для тех студентов, которые испытывают временные затруднения с оплатой за обучение.

В свою очередь профессор Олег Грибунов выразил желание сотрудничать в сфере дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, практико-ориентированной деятельности в области банковского дела. Олег Павлович также поблагодарил Сбер за систематическое участие в образовательном процессе при подготовке специалистов по направлениям «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Финансы и кредит».