Сочетание искусства и комфорта: для жителей и гостей Ангарска открылся обновленный офис

Обновленный офис Сбера открылся в Ангарске 29 января. В мероприятии участвовали мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, руководители Иркутского отделения Сбера, представители власти и бизнеса.

Новый офис с необычным дизайном открылся в 7 микрорайоне Ангарска. При разработке концепции интерьера дизайнеры вдохновлялись одной из главных городских достопримечательностей — «Ангарским городским музеем часов». Этот музей, основанный в 1968 году, стал первым в России, посвященный часам.

Коллекция музея началась с собрания часов местного жителя Павла Васильевича Курдюкова. Он не только собирал часы, но и занимался их ремонтом, восстановлением, а также изучал литературу, посвященную истории часового дела. Его труд и страсть легли в основу уникальной экспозиции, которая сегодня привлекает множество посетителей.

Внутри офиса на большой стене расположен портрет Павла Курдюкова, выполненный в стиле граффити, а окна украшают фотографии часов из коллекции городского музея. Центральное место занимает инсталляция с песочными часами, внутри которых расположен миниатюрный макет здания почтамта на площади имени Ленина в Ангарске.

В помещении нет привычного барьера, сотрудники сидят в открытом пространстве, за обычными столами. Предусмотрена игровая зона для детей.

Люди могут приходить в офис вместе с небольшими собаками (до 35 см в холке), а владельцы велосипедов могут оставить свое транспортное средство под надежной защитой, воспользовавшись противоугонным замком. Особое внимание уделено созданию условий для комфортного пребывания клиентов с особыми потребностями.

В офисе оказывают услуги юридическим и физическим лицам. Есть полка со Сбердевайсами и умными устройствами Сберздоровья, а сотрудники банка консультируют и помогают разобраться в их использовании.

«Мы хотим, чтобы клиентам было не только комфортно находиться в наших офисах, но, и чтобы они испытывали положительные эмоции при посещении Сбера. Людям приятно видеть связанное с их родными местами. Большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Сотрудники Байкальского банка всегда помогут разобраться с вопросами или подключить современные услуги и сервисы», — Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Здесь действительно удалось создать более комфортные условия для посетителей и сотрудников. Желаю удачи в реализации будущих идей. В приоритете – социальные проекты и предложения по благоустройству», — Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа.

«Я рада, что Байкальский банк позиционирует людей, которые проживали на территории Ангарского городского округа, а нашим брендом является Музей часов. И человек, который создавал этот музей, Павел Васильевич Курдюков изображен на стенах офиса Сбербанка. Потому что люди должны помнить тех, кто сделал что-то значимое для нашего города. Этот офис гармонично вписывается в культурное наследие города, подчеркивая связь с его историей и традициями», — Вера Павловец, директор Ангарского городского музея.