Эн+ и Федерация лыжных гонок России передали в сибирские школы 400 комплектов лыж

Компании Эн+, Русал и Федерация лыжных гонок России в рамках проекта «На лыжи!» закупили и передали Братску и Ангарску 400 лыжных комплектов лыж (лыжи, ботинки, крепления, палки), а также специальную технику.

Для продвижения программы «Лыжи в школу» в Братске появился снегоход и укладчик трасс, а также несколько сушильных шкафов. Новое оснащение позволит присоединиться к занятиям более 600 школьникам. Тренировки являются бесплатными и проводятся профессиональным тренерским составом на трех базах города.

– В следующем году проект «На лыжи!» отметит свое 10-летие. За эти годы для огромного числа мальчишек и девчонок лыжные гонки из увлечения превратились в образ жизни. Пройдет еще немного времени и школьники, когда-то впервые вставшие на лыжню, станут чемпионами международного уровня, побьют рекорды своих предшественников. Примеры, когда призеры первенства «На лыжи!» получали приглашения в национальную сборную уже есть, и их будет больше, – президент Федерации лыжных гонок России, четырнадцатикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе.

В Ангарске обновление лыжного инвентаря позволит приобщить к спорту учащихся 14 школ. Дети и подростки познают азы лыжных гонок на школьных стадионах и лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». В 2022 году российский холдинг уже приобретал для детей города 350 лыжных комплектов, а недавно обеспечил освещение городской трассы, благодаря чему ее использование стало удобным в темное время суток.

– Прежде всего мы старались поставить на лыжи детей младших классов, чтобы вовремя разглядеть юных талантов и пригласить заниматься к нам не регулярной основе. Теперь такую возможность получили старшеклассники. Не все станут именитыми спортсменами, но абсолютно каждый укрепит свое физическое состояние, почувствует, что такое активный и здоровый образ жизни, – директор ЛБК «Ангарский» Роман Синько.

Проект «На лыжи!» создан промышленником Олегом Дерипаской в 2016 году для популяризации лыжного спорта, развития инфраструктуры и организации зрелищных соревнований, материального поощрения лучших детских тренеров.

Российский холдинг организует ежегодный спортивный фестиваль «На лыжи!». Прошлой зимой его участниками в 20 городах страны стали более 9 000 человек, из которых более 800 юных, но уже профессиональных спортсменов Хакасии, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской областей. В этом году он пройдет 22-23 февраля и 1-2 марта.