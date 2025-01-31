Как изменилась стоимость аренды жилья в Иркутске и Иркутской области

Эксперты Сбера проанализировали, как меняется рынок долгосрочной аренды квартир в Иркутске и Иркутской области. Используя данные сайта Домклик, специалисты выяснили, сколько стоит аренда квадратного метра жилья в январе 2025 года и как изменились цены за прошедший год.

В январе 2025 года медианная стоимость аренды одного квадратного метра жилья в Иркутске составляет 781 рублей, таким образом, снять студию или однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м можно приблизительно за 27,3 тыс. рублей. При этом за прошедший год цена аренды возросла на 21,5%.

В Иркутской области медианная стоимость аренды одного «квадрата» ниже – 578 рублей. Относительно января прошлого года цена выросла на 39%. Долгосрочная аренда «однушки» в регионе в целом обойдется почти в 20,2 тыс. рублей.

Эксперты также выяснили, что за год в данном сегменте выросла не только стоимость предложения, но и его объем. Согласно данным витрины Домклик, в Иркутске выбор квартир увеличился почти на 80%. В Забайкальском крае предложение немного снизилось – на 5,5%.

«Арендная плата в Иркутске и области соответствует общероссийской тенденции. Сервис Домrлик поможет арендаторам найти жилье, идеально подходящее их вкусам и финансовому положению. На платформе представлены различные варианты аренды – от эконом до бизнес-класса. Домклик возьмет на себя весь процесс управления недвижимостью: от размещения объявлений и подбора надежных арендаторов до заключения договоров, и последующего сопровождения сделок. Имущество и платежи защищены страховкой. Это удобно для людей, поскольку помогает быстро выбрать лучший вариант жилья, учитывая личные предпочтения и финансовые возможности», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Многие клиенты ранее выбирали покупку квартиры вместо аренды из-за низких ставок по ипотеке. Однако за последние два года рост ставок привел к увеличению платежей, что вызвало повышение интереса к аренде жилья. Некоторые предпочитают арендовать квартиру, а не приобретать ее. На платформе Домклик можно подобрать подходящее жилье для аренды, а также найти квартиры, доступные для покупки по ипотеке Сбербанка по упрощенной схеме или с сохранением ставки продавца», – Диковенко Кирилл, руководитель АН «Ваш представитель».

Аналитики Домклик отмечают, что рост стоимости долгосрочной аренды в Иркутске и Иркутской области стал частью общего тренда по России. Как было показано в более раннем исследовании, в среднем по стране стоимость аренды за прошедший год увеличилась на 17% и составила 807 рублей за квадратный метр. Причина такой динамики связана с продолжительным сохранением ключевой ставки на заградительном уровне и повышением адресности льготных программ, из-за чего все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру.