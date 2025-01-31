РСХБ в Иркутской области провел более 90 «Вкусных пятниц» в 2024 году

Более 90 мини-ярмарок «Вкусная пятница» провел РСХБ (Россельхозбанк) в Иркутской области в 2024 году. Участие в мероприятиях приняли 115 фермеров, их выручка составила более 1 млн рублей. Наибольший интерес у посетителей фермерских ярмарок вызвали разнообразные сыры, чаи и травяные сборы, продукты пчеловодства и кондитерские изделия. Все желающие могли приобрести натуральные продукты по ценам производителей. Всего с момента запуска проекта было организовано 250 «Вкусных пятниц».

В 2024 году к проекту в Приангарье присоединилось 26 новых фермеров. Среди них – компания «Травы Байкала», которая занимается заготовкой и переработкой дикорастущего лекарственного сырья. Представитель организации Галина Капутская, приняла участие в двух выездных ярмарках, где представила продукцию собственного производства: экстракт чаги, клеточный сок пихты, тизаны (травяные чаи), чаговые чаи, а также рассказала посетителям о пользе и уникальности дикоросов, собранных на берегах озера Байкал.

«Для нас формат фермерских ярмарок, показался очень эффективным, – прокомментировала Галина, – это был очень успешный опыт, и мы с удовольствием будем принимать участие и дальше. Тем более, что сейчас многие активно начали интересоваться по-настоящему здоровым питанием».

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что заказать и приобрести продукцию участников «Вкусных пятниц» также можно через цифровую платформу Своё Родное, где представлена продукция 190 фермеров из Иркутской области.

«Познакомившись со вкусом натуральной еды и задав вопросы её изготовителю на «Вкусной пятнице», потребитель может заказать любимые продукты буквально в несколько кликов в онлайн-магазине фермерской продукции натуральной еды Своё Родное. Вкусные пятницы» и маркетплейс эффективно стирают барьеры между горожанами и фермерами. Одни получают дополнительную площадку для реализации продукции, другие – возможность приобрести товар напрямую от поставщика», – подчеркнула Наталья Баркова.