Рынок термальных комплексов в России ждёт удвоение

Такие объекты всё чаще появляются в составе ЖК, гостиниц и торговых центров.

Рынок термальных комплексов в России ожидает значительный рост в ближайшие годы. Согласно прогнозу компании Nikoliers, за следующие четыре года объем этого сегмента удвоится. Уже запланировано открытие более 60 новых объектов, причем только в 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию 28 комплексов, что станет рекордным показателем.

Аналитики Nikoliers отмечают, формирование рынка термальных комплексов началось в 2006 году, и сейчас в России действует 55 таких объектов. В ближайшие три-четыре года планируется открыть еще около 60 комплексов общей площадью более 490 тысяч квадратных метров, что почти в 2,5 раза превышает текущие объемы. К 2027-2028 годам общий размер рынка может достичь 800 тысяч квадратных метров.

Площадь термальных комплексов также будет увеличиваться: средний показатель вырастет на 32% — с 5588 до 7389 квадратных метров. Наибольшее увеличение ожидается в формате жилых комплексов (в два раза), а также в гостиницах (на 70%) и отдельных зданиях (на 27%).

Сейчас наибольшая концентрация термальных комплексов сосредоточена в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Эта тенденция сохранится, хотя начнется активное развитие подобных проектов и в других регионах страны, включая Северо-Западный, Сибирский, Южный и Дальневосточный федеральные округа.

Москва лидирует по числу действующих термальных комплексов, но в будущем по площади первенство перейдет к Свердловской области и Краснодарскому краю. Это связано с ростом потребности в объектах для отдыха и оздоровления в регионах с холодным климатом и в популярных туристических зонах.

Основную долю среди термальных комплексов занимают отдельно стоящие здания — 41,6% от всех площадей. Ожидается, что этот показатель возрастет до 43,9%. Однако интеграция термальных комплексов в жилые и торговые объекты также набирает популярность: доля в торговых центрах вырастет с 24,5% до 25,2%, а в составе жилых комплексов — с 1,6% до 2,8%.

Примером успешной интеграции являются проекты девелопера Setl Group в Санкт-Петербурге, где термальные комплексы и wellness-центры будут включены в состав новых ЖК (ЖК «Парадный ансамбль», ЖК Univer Sity, ЖК «Город Звезд»). Развитие данного формата связано с растущим спросом на объекты с продуманной инфраструктурой, которая способна предложить своим резидентам высокое качество жизни. Помимо этого, наличие термальных комплексов может влиять на среднюю стоимость квадратного метра.

Что касается развития терм в составе торговых центров, основным драйвером является растущая доля развлекательной и досуговой составляющей, и термальные комплексы — возможное дополнение для достижения этой цели. Более того, термальные комплексы помогают заполнить пустующие площади в ТЦ и решить проблему вакансии. Немаловажным фактом является также то, что термальные комплексы привлекают дополнительный трафик, что делает их эффективным якорным арендатором для торговых центров.

По прогнозам Nikoliers, в ближайшие 3–4 года доля сетевых операторов на рынке термальных комплексов вырастет с 44% до более чем 69%. Данный рост обусловлен стремлением сетевых операторов увеличить зону охвата и выйти в новые регионы РФ за счет развития как собственных точек, так и франшизы. Первенство на рынке сетевых операторов по занимаемой площади сохранит Termoland от ГК «Основа» (с долей 35,7%), второе место будет у сети «Городские термы» (18,7%), третье – Baden Family (9,9%).

Анна Никандрова, партнер Nikoliers:

«В последние годы рынок термальных комплексов в России демонстрирует динамичное развитие, обусловленное изменениями в потребительских предпочтениях, а также ростом интереса к здоровому образу жизни и активизацией внутреннего туризма. Катализаторами этого процесса стали мировая пандемия и нестабильная внешнеэкономическая ситуация, сформировавшие отложенный спрос на подобные объекты недвижимости. В результате наблюдается увеличение интереса со стороны потребителей и активное строительство новых комплексов, особенно сетевыми игроками. По нашим прогнозам, 2025 год станет рекордным по количеству введённых в эксплуатацию термальных комплексов. Термальные комплексы становятся привлекательной альтернативой курортам, особенно в регионах с суровыми зимними климатическими условиями, предлагая круглогодичные возможности для отдыха и оздоровления. Разнообразие форматов размещения, растущая доля сетевых операторов и короткий срок окупаемости проектов (от двух до пяти лет) обеспечивают рынку высокий потенциал развития, делая его одним из наиболее перспективных сегментов в сфере оздоровительных и развлекательных услуг».