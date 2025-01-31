В Иркутске наградили экологически ответственные организации Приангарья

Церемония награждения победителей пятого конкурса на получение Знака экологической культуры состоялась в Правительстве Иркутской области. Сбер выступил в роли одного из учредителей мероприятия.

Знак экологической культуры вручается организациям, которые демонстрируют высокие стандарты в области охраны окружающей среды, внедряют экологические практики и активно участвуют в экопросвещении.

Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Половина жителей Иркутска готова уменьшить потребление товаров или совсем отказаться от них, если узнают о вреде производителя для природы. Особенно заметно это среди молодежи. В этом важную роль играют экологические премии и конкурсы, способствующие просвещению общества. В этом году получателем гранта от Байкальского банка стала МБОУ СОШ №31 г. Иркутска».

Наталья Еремеева, директор Благотворительного Фонда «Подари Планете Жизнь»:

«Обладатели Знака экологической культуры получают право использовать его изображение в печатных, сувенирных и информационных материалах. Это своеобразный “знак качества”, подтверждающий соответствие организации высоким экологическим стандартам. Байкальский банк является примером ответственного отношения к окружающей среде: сначала он сам получил Знак, а затем вошел в состав учредителей конкурса».

Всего по итогу работы в 2024 году на получение Знака претендовала 41 организация из Иркутска, Ангарска, Братска, Тулуна, Усть-Кута, сёл Алгатуй, Гадалей, Шерагул и других населенных пунктов. Среди заявителей были 12 учебных заведений, один вуз, 13 детских садов, два учреждения культуры, 10 юридических лиц, одно муниципальное образование и две НКО.