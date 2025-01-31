Сокращение российского экспорта в IV квартале 2024 года составило 7%

Стоимость экспортируемых товаров из Российской Федерации в последнем квартале 2024 года снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это произошло на фоне падения мировых цен на нефть и некоторые другие сырьевые ресурсы, а также усложнения логистики, согласно данным аналитического обзора Центрального банка РФ.

Из-за уменьшения объема экспорта и роста стоимости импорта на 5%, положительное сальдо текущего счета (СТО) сократилось до $5 млрд в IV квартале 2024 года. Для сравнения, в III квартале профицит СТО составлял $8 млрд, а в IV квартале 2023 года — $11 млрд. Таким образом, годовой показатель в IV квартале 2024 года упал более чем в два раза.

Несмотря на это, общий профицит СТО за весь 2024 год увеличился до $54 млрд, тогда как в 2023 году он был равен $50 млрд. Общий объем экспорта товаров из России составил $417,2 млрд, что на 2% ниже показателя 2023 года.

Среди основных факторов, повлиявших на снижение экспорта, аналитики Центробанка выделяют:

- падение мировых цен на нефть из-за опасений о снижении спроса,

- ограничения, введённые в рамках сделки ОПЕК+,

- уменьшение цен на другие сырьевые товары,

- санкции.