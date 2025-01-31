Что нужно знать жителю Иркутской области при получении январской платежки за электроэнергию?

"Иркутскэнергосбыт" начал рассылать платежные квитанции потребителям за январь 2025 года. В ней будет отражена стоимость потребленной электроэнергии с учетом введенного с 1 января дифференцированного тарифа.

В соответствии с изменениями в постановление правительства РФ «О ценообразовании в области регулируемых цен на электроэнергию» регионам, где уровень газификации составляет менее 5%, в январе-апреле 2025 года разрешено для жилых домов с электроотоплением применять сезонный коэффициент, не превышающий 1,8.

Начисления за январь 2025 года произведены с учетом подтверждающих электрообогрев документов, предоставленных до 20 января 2025 года. Для тех, кто предоставит такие документы позже, перерасчет с января 2025 года с учетом сезонного коэффициента будет произведен в том месяце, когда документы будут получены.

Без подтверждающих электрообогрев документов в соответствии с пунктом 71 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» сбытовые компании не имеют права применить повышающий сезонный коэффициент.

Ответы на часто задаваемые вопросы о применении повышающего сезонного коэффициента размещены на сайте Иркутскэнергосбыта.

Напоминаем список подтверждающих документов. Их необходимо направлять только тем, кто раньше их не предоставлял.

Документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРН) на жилой дом; Скан-копия технического паспорта жилого дома (при наличии); Если технического паспорта нет или в нем отсутствуют сведения о типе отопления – заполненный акт о целях потребления коммунальной услуги. Его шаблон размещен в разделе "Частным лицам" – "Подтвердить факт электроотопления"; Скан-копия паспорта собственника (1-2 страница).

Документы можно направить любым удобным способом: на сайте, в мобильном приложении или лично в отделении Иркутскэнергосбыта.

Напомним, льготный лимит энергопотребления в Иркутской области был повышен после совещания региональных и федеральных властей. Теперь для регионов с низким уровнем газификации, куда входит Иркутская область, в отопительный период 2024–2025 (с января по апрель) пороговое значение первого диапазона повысили до 7 020 кВт*ч в месяц (ранее оно составляло 3 900кВт*ч в месяц), второго диапазона – 10 800 кВт*ч (ранее оно составляло 6 000 кВт*ч в месяц). Губернатор назвал итог переговоров промежуточным. По его словам, новая встреча с представителями федеральной антимонопольной службы, министерства энергетики состоится в феврале.