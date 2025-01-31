Что нужно знать жителю Иркутской области при получении январской платежки за электроэнергию?

"Иркутскэнергосбыт" начал рассылать платежные квитанции потребителям за январь 2025 года. В ней будет отражена стоимость потребленной электроэнергии с учетом введенного с 1 января дифференцированного тарифа.
В соответствии с изменениями в постановление правительства РФ «О ценообразовании в области регулируемых цен на электроэнергию» регионам, где уровень газификации составляет менее 5%, в январе-апреле 2025 года разрешено для жилых домов с электроотоплением применять сезонный коэффициент, не превышающий 1,8.
Начисления за январь 2025 года произведены с учетом подтверждающих электрообогрев документов, предоставленных до 20 января 2025 года. Для тех, кто предоставит такие документы позже, перерасчет с января 2025 года с учетом сезонного коэффициента будет произведен в том месяце, когда документы будут получены.
Без подтверждающих электрообогрев документов в соответствии с пунктом 71 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» сбытовые компании не имеют права применить повышающий сезонный коэффициент.
Ответы на часто задаваемые вопросы о применении повышающего сезонного коэффициента размещены на сайте Иркутскэнергосбыта.
Напоминаем список подтверждающих документов. Их необходимо направлять только тем, кто раньше их не предоставлял.
- Документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРН) на жилой дом;
- Скан-копия технического паспорта жилого дома (при наличии);
- Если технического паспорта нет или в нем отсутствуют сведения о типе отопления – заполненный акт о целях потребления коммунальной услуги. Его шаблон размещен в разделе "Частным лицам" – "Подтвердить факт электроотопления";
- Скан-копия паспорта собственника (1-2 страница).
Документы можно направить любым удобным способом: на сайте, в мобильном приложении или лично в отделении Иркутскэнергосбыта.
Напомним, льготный лимит энергопотребления в Иркутской области был повышен после совещания региональных и федеральных властей. Теперь для регионов с низким уровнем газификации, куда входит Иркутская область, в отопительный период 2024–2025 (с января по апрель) пороговое значение первого диапазона повысили до 7 020 кВт*ч в месяц (ранее оно составляло 3 900кВт*ч в месяц), второго диапазона – 10 800 кВт*ч (ранее оно составляло 6 000 кВт*ч в месяц). Губернатор назвал итог переговоров промежуточным. По его словам, новая встреча с представителями федеральной антимонопольной службы, министерства энергетики состоится в феврале.