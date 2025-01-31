Депозитный портфель иркутского филиала РСХБ превысил 43 млрд рублей

Объем привлеченных средств клиентов Иркутского филиала Россельхозбанка (РСХБ) по состоянию на начало 2025 года составил 43,4 млрд рублей, что на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Средства юридических лиц увеличились на 55%, до 29,9 млрд рублей, депозиты и текущие счета населения – на 7%, до 13,5 млрд рублей.

«Депозитные программы Россельхозбанк являются удобным инструментом для управления накоплениями и увеличения доходов, тем более в нынешней ситуации, когда вклады демонстрируют наиболее высокую доходность, значительно превосходящую текущий уровень инфляции. Ситуация на финансовом рынке также благоприятна для приобретения инвестиционных монет. В 2024 году прибыль от реализации монет выросла на 55% по сравнению с предыдущим годом», – отметила директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

В сегменте кредитования РСХБ в Иркутской области также демонстрировал уверенный рост. Совокупный кредитный портфель вырос на 33% и превысил 21,2 млрд рублей, а в части крупного бизнеса рост составил 73%. Филиал продолжает осуществлять льготное кредитование агропромышленного комплекса, планируя в текущем году обеспечить более 80% финансирования сезонных работ в регионе.