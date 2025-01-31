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Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств

Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС) или Федеральной налоговой службы (ФНС) для клиентов – юридических лиц.

Виды гарантий:

  • в пользу ФТС – реестровые гарантии и обеспечение обязательств по уплате платежей и по использованию кодов маркировки табачной и/или никотиносодержащей продукции;
  • в пользу ФНС – гарантии возмещения НДС и акцизные гарантии.

Максимальная сумма:

  • реестровых гарантий ФТС – для уполномоченных экономических операторов – 130 млн рублей, для прочих – 65 млн рублей;
  • прочих гарантий ФТС и гарантий в пользу ФНС – 60 млн рублей.

Быстрая процедура выдачи гарантии – рассмотрение не более 5 рабочих дней с даты предоставления в банк полного пакета документов.

Более подробную информацию о получении банковской гарантии можно получить по телефону 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvKQyTe

/ Сибирское Информационное Агентство /


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