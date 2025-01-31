Город Шелехов частично остался без света

Сегодня в 15:00 произошло частичное отключение электроэнергии в городе Шелехове. В настоящее время бригада определяет и устраняет причины случившегося, сообщает пресс-службы ИЭСК.

Под отключение попала часть домов в 3-м, 4-м, 6-м микрорайонах, на улицах Береговая, Железнодорожная, Космонавтов, Котовского, Кочубея, Лесной, Луговая, Матросова, Маяковского, Металлургов, Олега Кошевого, Островского, Пархоменко, Пушкина, Руднева, Чапаева, Щорса, в переулках 1-й Болотный, Дальний, Карьерный, Космонавтов, Садовый, Снежный, Южный, Привокзальный, а также в СНТ «Восточный Сибиряк» и СНТ «Восход».

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 20:00 по местному времени.