819 млн рублей составил экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» в Приангарье

Нацпроект «Производительность труда» завершил своё действие в России и изменил статус на «федеральный проект». За 3 года в Иркутской области его участниками стали 87 предприятий, на которых работает 22 419 человек. Совокупный экономический эффект от его реализации подсчитали в Региональном центре компетенций, обособленном подразделении Фонда развития промышленности Приангарья, являющимся оператором нацпроекта: он составил 819 миллионов рублей.

«Методика подсчёта экономического эффекта в денежном эквиваленте учитывает различные факторы — от роста выручки благодаря росту выработки до сокращения издержек. Каждое из предприятий-участников добилось значительных успехов, но можно выделить и своего рода рекорды. Так, максимальный рост выработки — на 290% — продемонстрировал «Усольский свинокомплекс». Самого существенного снижения времени протекания процессов добилась компания «Деметра» — на 93,5%. А лучше всего запасы незавершённого производства удалось сократить команде ООО «Центр упаковки Иркутск» — на 83,5%», — рассказывает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Напомним, присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могли предприятия несырьевых отраслей с выручкой от 400 миллионов рублей в год. За годы его реализации участниками нацпроекта стали производственные, обрабатывающие, торгово-сервисные компании из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9% и лишь 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения.

«В среднем рост производительности по итогам работы в рамках нацпроекта на предприятиях Иркутской области составил около 13%, это хороший показатель, в два раза больше минимального. Причем интерес к Региональному центру компетенций и нацпроекту становился все больше с появлением новых «выпускников»: сотрудники подводили итоги, видели позитивный результат и делились успехами с коллегами и знакомыми, которые, в свою очередь, обращались в РЦК за поддержкой. И следует подчеркнуть, что это еще не конец: после внедрения инструментов бережливого производства на пилотном потоке, предприятия распространяют этот позитивный опыт на другие направления еще 2,5 года», – отметила замминистра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Впрочем, предприятия, желающие повысить показатели производительности, будут иметь такую возможность: нацпроект переименован в федеральный проект «Производительность труда» и стал частью нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Условия для вступления в него прежние. Однако Региональный центр компетенций Иркутской области для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона. Подробную консультацию можно получить в Региональном центре компетенций по телефону: +7 (3952) 716085.

Следить за событиями федпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.