Работники котельной могут уволиться и оставить без тепла тулунское село из-за невыплат зарплат

В Иркутской области началась проверка по факту невыплаты заработной платы жителям Тулунского района. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлено видеообращение работников котельной села Алгатуй Тулунского района. По информации граждан, им длительное время не выплачивают заработную плату, и они на грани того, чтобы уволиться и оставить 1700 человек без отопления», – пояснили в ведомстве.

Проводятся необходимые следственные действия, изучается соответствующая документация.