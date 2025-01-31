Новости

Прогнозы 2025
ВТБ: Высокая ключевая ставка будет держаться полгода
Четыре ключевых тренда на рынке аренды жилья: от стабильных цен до роста самозанятости
Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?
Все материалы сюжета

Работники котельной могут уволиться и оставить без тепла тулунское село из-за невыплат зарплат

В Иркутской области началась проверка по факту невыплаты заработной платы жителям Тулунского района. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

 «В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлено видеообращение работников котельной села Алгатуй Тулунского района. По информации граждан, им длительное время не выплачивают заработную плату, и они на грани того, чтобы уволиться и оставить 1700 человек без отопления», – пояснили в ведомстве.

Проводятся необходимые следственные действия, изучается соответствующая документация.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Байкал в районе Листвянки покрылся льдом
Байкал сфотографировали со спутника: как выглядит лёд
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес