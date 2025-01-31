Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Приангарья увеличился на 30%

С 2019 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Иркутской области увеличился на 30%. За пять лет регион экспортировал сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров на сумму более $ 300 млн в текущих ценах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Наибольший рост составляет экспорт зерновых культур, который увеличился почти в пять раз. На 9% увеличился объем экспорта масложировой продукции, пищевой продукции – на 30%. В регионе продолжается планомерная работа по созданию условий для наращивания экспортных поставок, выводу новых экспортеров на внешние рынки и расширению географии поставок», – прокомментировал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

География экспорта охватывает почти 30 стран, основные направления – Азия, Ближний Восток и Восточная Европа. Основную долю в структуре экспорта занимают зерновые культуры, продукция масложировой отрасли, вода и напитки, товары пищевой и прочей продукции.