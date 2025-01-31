Брикеты для отопления жилых домов планируют поставлять из Приангарья в Монголию

В Иркутской области работает монгольская делегация. Зарубежная сторона заинтересовалась брикетами для отопления жилых домов, возможность поставки которых рассматривается, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Прорабатываем возможность поставки в Монголию брикетов для отопления жилых домов. Коллеги их Хубсугульского аймака выразили интерес к технологии изготовления брикетов, договорились поделиться опытом», – пояснил глава региона.

Он также добавил, что в сфере лесопромышленного комплекса в рамках сотрудничества наблюдается положительная динамика: в 2024 году объем отгрузки лесных товаров Приангарья по железной дороге в Монголию увеличился почти на 15 %.